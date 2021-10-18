В России увеличат размер детского пособия

В России с февраля 2022 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей. Напомним, сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тысячи рублей.

Согласно документу Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», для расширения пособия на более чем 1,5 тысячи рублей из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей.

Коме того, с февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.

В России с 1 октября поменялся порядок ежемесячных выплат семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Теперь пособие можно будет получить только на карту «Мир», наличными, или на счет, к которому не привязана карта.