NYT: Байден может перебросить несколько тысяч военных в страны Восточной Европы

Газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о намерении президента США Джо Байдена разместить несколько тысяч солдат в странах Восточной Европы и Прибалтики. Речь также идет об авиации и флоте.

По данным https://www.nytimes.com/2022/01/23/us/politics/biden-troops-nato-ukraine.html, решение о размещении военнослужащих может быть принято американским лидером в течение недели. Сообщается, что Пентагон уже представил Байдену несколько вариантов переброски сил.

В рамках одного из них в страны Восточной Европы может быть переброшено до пяти тысяч военнослужащих. Предполагается, что часть сил может быть доставлена из США, а часть – из других стран Европы.

Накануне стало известно, что Киев получил вторую партию военной помощи от Вашингтона. В аэропорт Борисполь было доставлено около 80 тонн груза на сумму 200 миллионов долларов. Информацию о получении помощи обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников, позже ее подтвердили в Госдепе.