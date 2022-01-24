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NYT: Байден может перебросить несколько тысяч военных в страны Восточной Европы

Иван Линдеманн
03:55 24.01.2022
По данным издания, решение о размещении военнослужащих может быть принято американским лидером в течение недели.
NYT: Байден может перебросить несколько тысяч военных в страны Восточной Европы
© Фото: pexels.com
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Газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о намерении президента США Джо Байдена разместить несколько тысяч солдат в странах Восточной Европы и Прибалтики. Речь также идет об авиации и флоте.

По данным https://www.nytimes.com/2022/01/23/us/politics/biden-troops-nato-ukraine.html, решение о размещении военнослужащих может быть принято американским лидером в течение недели. Сообщается, что Пентагон уже представил Байдену несколько вариантов переброски сил.

В рамках одного из них в страны Восточной Европы может быть переброшено до пяти тысяч военнослужащих. Предполагается, что часть сил может быть доставлена из США, а часть – из других стран Европы.

Накануне стало известно, что Киев получил вторую партию военной помощи от Вашингтона. В аэропорт Борисполь было доставлено около 80 тонн груза на сумму 200 миллионов долларов. Информацию о получении помощи обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников, позже ее подтвердили в Госдепе.

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