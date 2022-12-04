«Сама себя победила»: Захарова оценила заявления Нуланд о ядерной угрозе со стороны России

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Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд «вновь сама себя победила», сначала раздувая тему ядерной угрозы со стороны России, а потом заявляя, что армагеддон не наступил из-за «жестких предупреждений» со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Нуланд в Киеве.

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жестких предупреждений"», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, применения ядерного оружия РФ не планировала и напомнила, что страна неоднократно озвучивала свою позицию, постулатом которой является недопустимость ядерной войны.

Нуланд ранее прибыла в Киев, где встретилась с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В частности, стороны обсудили усиление санкций против России.