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В США заявили, что готовы к новым контактам с РФ по Украине

Иван Линдеманн
23:42 24.01.2022
Вашингтон предоставит Москве письменные ответы на гарантии безопасности на этой неделе. Сейчас США консультируются с союзниками.
В США заявили, что готовы к новым контактам с РФ по Украине
© Фото: Globallookpress
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США готовы к новому диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что Вашингтон предоставит Москве письменные ответы на гарантии безопасности на этой неделе. Сейчас, как сказал Прайс, США консультируются с союзниками.

«После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий», - отметил он.

Гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины на прошлой неделе на встрече в Женеве обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками по Североатлантическому альянсу развертывание дополнительных сил на восточном фланге НАТО на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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