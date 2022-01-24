В Белом доме подтвердили проработку планов расширения сил НАТО на востоке

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками по Североатлантическому альянсу развертывание дополнительных сил на восточном фланге НАТО на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

«Мы всегда говорили, что усилим наших союзников на восточном фланге. Эти консультации и переговоры были частью того, что наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают со своими коллегами... Эти дискуссии продолжаются», - заявила представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден планирует провести беседу в формате видеоконференции с главами европейских государств, чтобы обсудить обострение ситуации вокруг Украины. Как утверждалось, поводом для таких консультаций стало «наращивание Россией военной мощи» у границ украинской республики.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.