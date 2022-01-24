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В Пентагоне заявили о повышенной готовности войск из-за ситуации вокруг Украины

Виктория Ивашечкина
23:27 24.01.2022
В американском военном ведомстве уточнили, что решений об отправке военнослужащих в Европу пока не принималось.
В Пентагоне заявили о повышенной готовности войск из-за ситуации вокруг Украины
© Фото: pexels.com
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство в кризисной ситуации вокруг Украины привело около 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. При этом, по его словам, решений об их отправке пока не принималось.

«Министр Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию», - подчеркнул Кирби, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Пентагона, решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами Штатов.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о намерении президента США Джо Байдена разместить несколько тысяч солдат в странах Восточной Европы и Прибалтики. Речь также идет об авиации и флоте.

По данным СМИ, решение о размещении военнослужащих может быть принято американским лидером в течение недели.

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