В Пентагоне заявили о повышенной готовности войск из-за ситуации вокруг Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство в кризисной ситуации вокруг Украины привело около 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. При этом, по его словам, решений об их отправке пока не принималось.

«Министр Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию», - подчеркнул Кирби, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Пентагона, решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами Штатов.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о намерении президента США Джо Байдена разместить несколько тысяч солдат в странах Восточной Европы и Прибалтики. Речь также идет об авиации и флоте.

По данным СМИ, решение о размещении военнослужащих может быть принято американским лидером в течение недели.