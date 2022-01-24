Байден обсудит с лидерами европейских стран кризис вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести беседу в формате видеоконференции с главами европейских государств, американский лидер собирается обсудить с ними обострение ситуации вокруг Украины, следует из рабочего расписания Байдена, которое было опубликовано Белым домом.

Из обнародованной информации следует, что сегодня в 23.00 по московскому времени президент США проведет защищенный разговор по видеосвязи с лидерами стран Европы в ответ на «наращивание Россией военной мощи возле границ Украины».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия не собирается нападать на Украину. Сегодня, 24 января, представитель Кремля заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.