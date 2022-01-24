В ЦПВС сообщили о вооруженном мятеже в тюрьме в сирийской провинции Эль-Хасака

Вооруженный мятеж произошел в тюрьме «Эль-Каум» в неподконтрольной правительству провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«По имеющейся информации, в городе Джиср эш-Шаддади произошел вооруженный мятеж в тюрьме "Эль-Каум"», - сказал он.

Журавлев добавил, что в район лагеря беженцев «Тувайхина» перебрасываются подразделения службы безопасности так называемой «автономной администрации севера и востока», а также военные и техника подразделений спецназначения вооруженных сил США.

По словам представителя ЦПВС, обстановка на северо-востоке арабской республики продолжает осложняться.

«В подконтрольных курдским формированиям кварталах города Хасеке происходят боестолкновения с бежавшими ранее из тюрьмы боевиками арабских родоплеменных формирований, а также террористической группировки ИГИЛ*. В операциях принимают участие американские военнослужащие», - пояснил он.

Журавлев добавил, что более 2,5 тысяч беженцев, преимущественно женщин и детей, опасаясь за свою безопасность, в связи с этим перешли на территорию кварталов, подконтрольных правительственным войскам САР

Ранее в ЦПВС сообщили, что в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее предположительно сбежало неопределенное количество человек, причастных к террористической деятельности.



*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, запрещенная в РФ.



Материал подготовили Анна Касаткина и Юрий Хведчин.