Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В ЦПВС сообщили о вооруженном мятеже в тюрьме в сирийской провинции Эль-Хасака

22:34 24.01.2022
Обстановка на северо-востоке арабской республики продолжает осложняться.
В ЦПВС сообщили о вооруженном мятеже в тюрьме в сирийской провинции Эль-Хасака
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженный мятеж произошел в тюрьме «Эль-Каум» в неподконтрольной правительству провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«По имеющейся информации, в городе Джиср эш-Шаддади произошел вооруженный мятеж в тюрьме "Эль-Каум"», - сказал он.

Журавлев добавил, что в район лагеря беженцев «Тувайхина» перебрасываются подразделения службы безопасности так называемой «автономной администрации севера и востока», а также военные и техника подразделений спецназначения вооруженных сил США.

По словам представителя ЦПВС, обстановка на северо-востоке арабской республики продолжает осложняться.

«В подконтрольных курдским формированиям кварталах города Хасеке происходят боестолкновения с бежавшими ранее из тюрьмы боевиками арабских родоплеменных формирований, а также террористической группировки ИГИЛ*. В операциях принимают участие американские военнослужащие», - пояснил он.

Журавлев добавил, что более 2,5 тысяч беженцев, преимущественно женщин и детей, опасаясь за свою безопасность, в связи с этим перешли на территорию кварталов, подконтрольных правительственным войскам САР

Ранее в ЦПВС сообщили, что в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее предположительно сбежало неопределенное количество человек, причастных к террористической деятельности.

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Юрий Хведчин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:34 Армия
В ЦПВС сообщили о вооруженном мятеже в тюрьме в сирийской провинции Эль-Хасака
19:50 В стране и мире
Столтенберг заявил о возможности расширения присутствия НАТО в Восточной Европе
18:14 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене
19:17 В стране и мире
Видео
Мифическая угроза: как Украина и НАТО готовятся противостоять «российской агрессии»
18:18 В стране и мире
Видео
Подозреваемую в подстрекательстве к убийству своей семьи в Омске девочку поместили под стражу
Популярное
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео блогера, которая привела домой медведя
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.