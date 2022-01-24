Эксперт назвал пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от COVID-19

У вакцинированных от коронавирусной инфекции пациентов при заражении новым штаммом COVID-19 «омикрон» наблюдаются пять симптомов. Об этом заявил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

Он уточнил, что речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. По словам врача, только половина зараженных штаммом «омикрон» жаловалась на повышение температуры, кашель и потерю обоняния.

«"Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», - цитирует издание The Conversation слова профессора.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут быть более заразными, чем омикрон-штамм.

По ее мнению, информации о свойствах новых вариантов вируса еще нет, но «несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас».

Керкхове призвала призвала «снизить риск появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность» для предотвращения тяжелых заболеваний и недопущения перегрузки систем здравоохранения.