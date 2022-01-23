В ВОЗ допустили появление более заразных штаммов COVID-19, чем «омикрон»

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут быть более заразными, чем омикрон-штамм. По ее словам, информации о свойствах новых вариантов вируса еще нет, но «несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас».

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. "Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность», - сказала эксперт, выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе «Наука за пять минут».

Керкхове также отметила, что новые варианты COVID-19 могут провоцировать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они тоже будут способны противостоять воздействию иммунитета. Эксперт при этом призвала «снизить риск появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность» для предотвращения тяжелых заболеваний и недопущения перегрузки систем здравоохранения. В соответствии с этим специалист напомнила, что зараженные коронавирусом люди «подвергаются риску долгосрочных последствий» и специалистам пока не все понятно в отношении «долгого ковида». Несмотря на все больший поток сведений о том, что омикрон-штамм приводит «в среднем» к менее тяжелому течению болезни, чем при заражении дельта-вариантом, «омикрон» «по-прежнему опасен», и не следует считать его «слабым», резюмировала эксперт.

Ранее был назван способ выявить «омикрон» до теста на COVID-19. Так, отличительным симптомом, по которому можно определить заражение омикрон-штаммом коронавируса, является боль в горле.