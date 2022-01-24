Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака

Повышенное количество кальция в организме человека может сигнализировать о серьезных заболеваниях, в частности, о раке. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы», — заявил медик, обратив внимание на то, что в последнем случае, если уровень кальция превышает норму даже на один миллиграмм, как правило, пациенту необходимо оперативное хирургическое вмешательство.

В тоже время, заметил Мясников, снижение уровня кальция в большинстве случаев может приводить к сильной слабости, при которой человек трудно поднять даже стакан воды.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева предупредила, что общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище могут указывать на развитие рака кишечника на ранней стадии.