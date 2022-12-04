Американский разведчик рассказал о планах Польши захватить часть Украины

Варшава заинтересована в территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, считает Скотт Риттер.

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Польша рассчитывает оккупировать западную Украину, для чего отправляет в Киев своих военнослужащих. К такому выводу пришел отставной офицер морской разведки пехоты США Скотт Риттер.

«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», - заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, у польских войск нет практического опыта ведения боевых действий, поэтому сейчас они по сути учатся воевать в рядах украинских националистов. Когда придет время, польским коммандос даже не придется пересекать украинскую границу, так как они будут находиться на территории страны, пояснил отставной офицер.

О том, что Польша осуществляет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины ранее заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он добавил, что власти Польши намерены действовать инициативно и настойчиво, так как опасаются, что более влиятельные партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются достичь договоренностей с Москвой, проигнорировав интересы не только украинцев, но и поляков.