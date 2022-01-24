Двадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтфлота вышли на учения в море

Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы Западного военного округа.

«В море корабли Балтийского флота, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по предназначению - противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений», - говорится в сообщении.

В рамках учений в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход. В период плавания экипажи корветов «Стойкий» и «Сообразительный» проведут учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Палубные вертолеты Ка-27 отработают поиск подлодок условного противника, обнаружение надводных целей и спасательные действия. Главная цель - участие в масштабных военно-морских маневрах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов