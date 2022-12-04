Американские клещи: чем втянутая в конфликт Европа расплачивается за действия США

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Claudio Furlan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский телеканал Fox News обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отмывании западных денег, которые выделяются на помощь Киеву. Журналист Тодд Вуд заявил, что украинский лидер и его команда участвуют в крупной махинации, выводят деньги через оффшоры. Абсолютное большинство средств «утекает за границу», речь идет о приобретении недвижимости. И потому Киев не желает мирного урегулирования конфликта, так как нашел «способ заработка в кооперации с оборонными предприятиями США».

«Мы оценили, что только 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. Значительная их часть утекает за границу, речь идет о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах», - заявил Тодд Вуд.

Все больше разочарования звучит и в европейской прессе. Немецкая газета Rheinische Post пишет, что Зеленский теперь - не надежда мировой демократии, а лишь «экс-актер». А испанское издание Rebelion, вспоминая инцидент с украинской ракетой, упавшей в Польше, напрямую обвиняет Киев, заявляя, что украинцы запустили ракету не случайно, а намеренно, чтобы усилить эскалацию и вовлечь в войну либо Польшу, либо все НАТО.

И вот на таком фоне Зеленский вновь требует денег. Теперь на восстановление Украины. На это он запросил у Запада ни много ни мало - а триллион долларов. Западу предложено брать в шефство целые области и города, и восстанавливать их за свой счет. А сам Зеленский, видимо, будет продолжать фотографироваться на развалинах, и воровать и выводить деньги на зарубежные счета.

Официальной реакции на запрос из Европы пока не последовало. Но судя по тому, что в Старом Свете постепенно начинают прозревать и догадываться об истинных целях Соединенных Штатов Америки, скидываться на новые прихоти Зеленского желанием там не горят.

В Германии в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия введен режим чрезвычайного положения в связи с энергетическим кризисом. Новый премьер Британии Риши Сунак собирается плотнее заняться решением внутренних экономических неурядиц и сокращает военные расходы. Он хоть и считается лояльным Соединенным Штатам политиком, но отлично понимает, что такими темпами Британия очень скоро разорится.

И вот в Вашингтон - от имени и по поручению всей Европы - попытаться договориться поехал на неделе Эммануэль Макрон. Экономика Старого Света из-за войны и санкций попала в опасные американские клещи. Европа несет на себе всю тяжесть энергетических и экономических последствий конфликта: дефицит, инфляция и угроза рецессии. А Штаты получают двойную выгоду: продают европейцам газ вчетверо дороже, чем внутри страны, а также поставляют Европе оружие взамен того, что было отправлено Украине. И вот Макрон поехал убеждать Байдена - что чем дальше, тем сложнее будет сохранять политическую стойкость и решимость европейцев, если они будут страдать от экономических последствий антироссийских санкций и политики «Америка прежде всего».

О том, удалось ли французскому президенту договориться, и зачем на пресс-конференции в Вашингтоне Макрон размахивал багетом, смотрите в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».