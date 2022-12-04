Медики реанимировали одного из пострадавших при обрушении дома, который числился погибшим

По предварительным данным, под завалами все еще остаются четыре человека.

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Медикам удалось реанимировать одного из пострадавших при обрушении дома в Нижневартовске, который числился погибшим. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

«В настоящее время медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении», - цитирует ТАСС сообщение одного из сотрудников экстренных служб.

Вечером, 4 октября, в одном из домов по улице Мира прогремел взрыв. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи в одном их подъездов. Некоторые перекрытия получили повреждения.

Прибывшие подразделения спасателей эвакуировали 52 человека, еще 10 спасли из-под обломков. Погибшими числятся четверо жильцов. По информации спасателей, вероятной причиной трагедии мог послужить взрыв газового баллона, его фрагменты уже обнаружены, сам дом не газифицирован.