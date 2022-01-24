Власти Москвы усилят проверки соблюдения антиковидных мер в ТЦ и на концертах

В торговых центрах, концертных залах и ночных клубах Москвы усилил проверки соблюдения противоэпидемических мер. Об этом рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что в связи с распространением штамма «омикрон» наблюдается значительный рост заболеваемости среди москвичей, а потому особенно важно соблюдать установленные Роспотребнадзором требования.

«Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», - сообщил Данчиков ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что введение локдауна на территории России в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом в данный момент не обсуждается.