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Власти Москвы усилят проверки соблюдения антиковидных мер в ТЦ и на концертах

Анна Касаткина
20:06 24.01.2022
В связи с распространением штамма «омикрон» наблюдается значительный рост заболеваемости среди жителей столицы.
Власти Москвы усилят проверки соблюдения антиковидных мер в ТЦ и на концертах
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В торговых центрах, концертных залах и ночных клубах Москвы усилил проверки соблюдения противоэпидемических мер. Об этом рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что в связи с распространением штамма «омикрон» наблюдается значительный рост заболеваемости среди москвичей, а потому особенно важно соблюдать установленные Роспотребнадзором требования.

«Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», - сообщил Данчиков ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что введение локдауна на территории России в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом в данный момент не обсуждается.

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