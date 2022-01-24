«Мы первые за порядок»: «Профессор» объяснил недовольство фанатов «Спартака» законом о Fan ID

Авторитетный фанат московского футбольного клуба «Спартак» Амир Хуслютдинов по прозвищу «Профессор» в беседе со «Звездой» объяснил, в чем состоит негодование болельщиков по поводу закона об электронных паспортах (Fan ID).

«Непрозрачность отказа. Если вы совершили какое-то действие на стадионе, вас задержали, суд признал вас виновным, у вас есть право обжаловать в более высшей инстанции. Есть судебная практика. А здесь нету выхода. Кто принял решение, как принял? Вас могли за курение на стадионе 15 лет назад задержать, и это основание для невыдачи Fan ID», - возмутился Хуслютдинов.

Кроме того, фанат «Спартака» отметил, что футбольные болельщики всегда выступают за порядок на стадионах и призывают правильно организовывать спортивные мероприятия, в частности, входные зоны.

«Прозрачность должна быть в законодательстве. Мы не правовые нигилисты. Дайте нам правила. Мы сами заинтересованы в порядке на стадионах...Мы, приезжая на выезды, мы учим местных сотрудников организовать входную зону...Мы, фанаты, первые за порядок, как бы парадоксально это ни звучало», - сказал он.

Ранее фанатские объединения московского «Спартака» и «Зенита» из Санкт-Петербурга объявили бойкот матчам национального чемпионата и любым другим играм, на которых будут применяться электронные паспорта болельщиков. Фанаты сочли это решение навязанным и не имеющим ничего общего с безопасностью на стадионах.