Глава Еврокомиссии допустила начало торговой войны между ЕС и США

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, данный закон может привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок.

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Начало новой торговой войны не отвечает интересам Европы и США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя американский закон о снижении инфляции.

«ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере. Начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы. Данный закон может привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок, которые уже прошли проверку пандемией COVID-19», - цитирует ТАСС слова Фон дер Ляйен.

Как считает глава Еврокомиссии, реализация данного закона позволит Вашингтону привлекать инвестиции и монополизировать поставки редкоземельных ресурсов, в которых нуждается Европа. Фон дер Ляйен также выступила с инициативой создания общеевропейского фонда для субсидирования экономик стран-членов сообщества.

Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию от имени Евросоюза. По мнению Ланге, официальному Брюсселю необходимо усилить поддержку собственной промышленности. Президент США Джо Байден подписал закон об инфляции и климате в минувшем августе. Документ подразумевает миллиардные льготы для работающих в США компаний.