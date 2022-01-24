В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России обновлен антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, за минувшие 24 часа было выявлено 65 109 новых случаев COVID-19. Госпитализация понадобилась 5 970 пациентам. В то же время полностью излечились от коронавируса 21 714 человек. Скончались от последствий заболевания 655 пациентов.

Больше всего новых больных зафиксировано в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8 413) и Московской области (5 980).

Ранее специалисты сообщили, что ковид стремительно «молодеет». Новый омикрон-штамм все чаще выявляют у детей и студентов. Несмотря на то что рост заболеваемости носит взрывной характер, отмечают инфекционисты, число госпитализаций остается на прежнем уровне. Это говорит о том, что новый штамм не так опасен для человеческого организма, как его предшественник «дельта».

Тем не менее врачи не советуют испытывать судьбу и призывают вакцинироваться. По данным оперштаба, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошел 78 059 701 человек. Более 80 миллионов привились первым компонентом противоковидной вакцины.