В прокуратуре Москвы показали момент убийства 30-летней женщины

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: moscowproc, Telegram

В Москве задержали мужчину, который убил 30-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле на парковке на востоке столицы. Об этом сообщила прокуратура Москвы, отметив, что конфликт произошел на бытовой почве.

«Со слов 65-летнего мужчины, между ним и 30-летней женщиной произошла ссора из-за порядка проживания в квартире, убитая выгнала мужчину, что и послужило мотивом убийства», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.