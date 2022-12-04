На парковке в Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

На кадрах с места происшествия видно, что в стекле на заднем сидении машины есть отверстие от пули.

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На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины. Ее обнаружили с огнестрельным ранением в красном автомобиле марки «Пежо», который стоял на парковке. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На кадрах с места ЧП видно, что в стекле на заднем сидении машины есть отверстие от пули. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства преступления. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).