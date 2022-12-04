В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На парковке в Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

Максим Крюков
16:23 04.12.2022
На кадрах с места происшествия видно, что в стекле на заднем сидении машины есть отверстие от пули.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
Читайте нас на:

На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины. Ее обнаружили с огнестрельным ранением в красном автомобиле марки «Пежо», который стоял на парковке. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На кадрах с места ЧП видно, что в стекле на заднем сидении машины есть отверстие от пули. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства преступления. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

© moscowproc, Telegram

Также сегодня стало известно, что на северо-востоке Московской области в частном доме нашли труп шестилетнего мальчика. Трагедия произошла в Богородском городском округе. По подозрению в убийстве уже задержана 14-летняя сестра малыша.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:40 В стране и мире
Видео
Два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске
16:07 В стране и мире
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
15:40 В стране и мире
Спецназовец ЗВО рассказал, как украинский боевик спокойно ушел из боя без ноги
14:42 Армия
Видео
МО РФ: в Харьковской области уничтожена снабжавшая боевиков на Купянском направлении нефтебаза
14:25 В стране и мире
На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.