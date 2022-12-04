В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске

Максим Крюков
16:40 04.12.2022
По данным Telegram-канала «112», пострадали десять человек, двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии.
© Видео: id358983420, ВКонтакте © Фото: id358983420, ВКонтакте
Читайте нас на:

В Нижневартовске в пятиэтажном жилом доме на улице Мира произошел взрыв газа. По данным Telegram-канала «112», пострадали десять человек, двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из подъездов сооружения частично обрушился. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме», - сказал собеседник ТАСС.

В доме всего четыре подъезда, авария произошла в третьем из них. Пожарные среагировали на него по повышенному рангу выезда. Причиной взрыва мог стать газовый баллон или самогонный аппарат, так как сам дом не газифицирован, сообщает Telegram-канал «Baza».

Ранее стало известно, что первый подъезд частично обрушившегося на Сахалине жилого дома решено срочно снести. Если эксперты признают дом пригодным для дальнейшего проживания, то здание капитально отремонтируют.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:40 В стране и мире
Видео
Два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске
16:07 В стране и мире
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
15:40 В стране и мире
Спецназовец ЗВО рассказал, как украинский боевик спокойно ушел из боя без ноги
14:42 Армия
Видео
МО РФ: в Харьковской области уничтожена снабжавшая боевиков на Купянском направлении нефтебаза
14:25 В стране и мире
На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.