Два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске

По данным Telegram-канала «112», пострадали десять человек, двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии.

© Видео: id358983420, ВКонтакте © Фото: id358983420, ВКонтакте

В Нижневартовске в пятиэтажном жилом доме на улице Мира произошел взрыв газа. По данным Telegram-канала «112», пострадали десять человек, двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из подъездов сооружения частично обрушился. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме», - сказал собеседник ТАСС.

В доме всего четыре подъезда, авария произошла в третьем из них. Пожарные среагировали на него по повышенному рангу выезда. Причиной взрыва мог стать газовый баллон или самогонный аппарат, так как сам дом не газифицирован, сообщает Telegram-канал «Baza».

Ранее стало известно, что первый подъезд частично обрушившегося на Сахалине жилого дома решено срочно снести. Если эксперты признают дом пригодным для дальнейшего проживания, то здание капитально отремонтируют.