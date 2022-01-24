Подозреваемую в подстрекательстве к убийству своей семьи в Омске девочку поместили под стражу

В Омске суд заключил под стражу на два месяца 14-летнюю девочку, которая, по версии следствия, подговорила своего 17-летнего молодого человека к убийству ее матери, младшей сестры и отчима.

«Куйбышевский районный суд Омска, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемой 14-летней девочке, подозреваемой в пособничестве и подстрекательстве к убийству своей 35-летней матери, ее 38-летнего сожителя и 10-летней сестры, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход дальнейшего расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. По версии следствия, юноша пробрался в дом своей 14-летней возлюбленной через открытую ею заднюю дверь, где нанес смертельные ножевые ранения 35-летней матери школьницы, 38-летнему отчиму и 10-летней сестре, девочке-инвалиду.

После совершения преступления школьница, находящаяся в сговоре со своим парнем, предоставила полиции ложную информацию о нападении на ее семью «мужчины с бородой», однако позже правоохранители усомнились в правдивости ее слов.

После задержания подростки признались в содеянном и сообщили следователям подробности преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Сегодня, 24 января, суд в Омске арестовал юношу, его поместили под стражу на два месяца.