Подозреваемый в убийстве семьи под Омском подросток заключен под стражу

Суд в Омске арестовал подростка, обвиняемого в убийстве семьи своей подруги. Юноша помещен под стражу на два месяца.

Куйбышевский районный суд согласился с позицией прокурора, который требовал арестовать 17-летнего подростка. Как пояснил обвинитель, находясь на свободе, молодой человек может оказать давление на малолетнего свидетеля преступления. Аналогичную меру пресечения сторона обвинения в будущем планирует потребовать и для 14-летней подруги юноши.

Трагедия произошла в ночь на 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. По версии следствия, юноша пробрался в дом своей 14-летней возлюбленной через открытую ею заднюю дверь, где нанес смертельные ножевые ранения 35-летней матери школьницы, 38-летнему отчиму и 10-летней сестре, девочке-инвалиду.

После совершения преступления школьница, находящаяся в сговоре со своим парнем, предоставила полиции ложную информацию о нападении на ее семью «мужчины с бородой», однако позже правоохранители усомнились в правдивости ее слов. После задержания подростки признались в содеянном и сообщили следователям подробности преступления.