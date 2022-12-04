В результате взрыва газа в доме в Нижневартовске погибли два человека

Как сообщает «112», на втором этаже дома нашли разгерметизированный газовый баллон, который стал причиной взрыва и последующего обрушения части здания.

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В результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, после чего произошло обрушение двух этажей сооружения, погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«На втором этаже нашли разгерметизированный газовый баллон, который стал причиной взрыва и последующего обрушения части здания. Сам дом не газифицирован», - говорится в сообщении.

По другим данным, в настоящий момент известно об одном погибшем. Жильцы дома были эвакуированы, однако под завалами могут оставаться люди. Проводится проверка, и устанавливаются причины аварии. Спасатели разбирают завалы.

Напомним, в Нижневартовске в пятиэтажном жилом доме на улице Мира произошел взрыв газа. В доме всего четыре подъезда, авария произошла в третьем из них. Пожарные среагировали на него по повышенному рангу выезда. По данным «112», пострадали десять человек, при этом двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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