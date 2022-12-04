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Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки

Ян Брацкий
16:07 04.12.2022
Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня следующего года, при этом организация готова собраться при необходимости в любой момент.
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
© Фото: Liu Xinyu, XinHua, GlobalLookPress
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Картель ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания в Вене.

«Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-го совещания министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 12 апреля 2020 г. и одобренное на последующих совещаниях, включая 19-е совещание министров ОПЕК и других государств, 18 июля 2021 г, и 33-е совещание министров ОПЕК и Октябрь 2022 год», - говорится в документе.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салмана сообщил о готовности ОПЕК+ сократить добычу нефти для балансировки рынка в случае необходимости. По его словам, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей продлится до конца 2023 года. Кроме того, в Саудовской Аравии опровергли информацию об обсуждении с другими странами Организации роста нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

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