В стране и мире Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки Ян Брацкий Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня следующего года, при этом организация готова собраться при необходимости в любой момент. © Фото: Liu Xinyu, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Картель ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания в Вене. «Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-го совещания министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 12 апреля 2020 г. и одобренное на последующих совещаниях, включая 19-е совещание министров ОПЕК и других государств, 18 июля 2021 г, и 33-е совещание министров ОПЕК и Октябрь 2022 год», - говорится в документе. Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салмана сообщил о готовности ОПЕК+ сократить добычу нефти для балансировки рынка в случае необходимости. По его словам, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей продлится до конца 2023 года. Кроме того, в Саудовской Аравии опровергли информацию об обсуждении с другими странами Организации роста нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Экспертное мнение и аналитика