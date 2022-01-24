Мясников назвал частую ошибку при лечении головной боли

При частых болезненных ощущениях в районе головы медики зачастую советуют не увлекаться обезболивающими средствами, а обращаться к специалистам для определения источника головной боли. Однако некоторым людям даже употребление такого рода медикаментов не помогает облегчить состояние. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданном средстве, которое многие россияне упускают из вида.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения. В частности, это амитриптилин», - сказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, врач обратил внимание, что антидепрессанты зачастую принимают только в случае, если доктор поставил диагноз «депрессия», что, по его словам, является ошибочным подходом. Такие препараты при грамотном назначении специалиста, добавил Мясников, дают возможность переключить болевые рецепторы, чтобы пациенту не пришлось вновь обращаться к болеутоляющим.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко назвала россиянам пять продуктов-анальгетиков, которые способствуют облегчению состояния при головной боли. В частности, могут помочь один-два стакана чистой негазированной воды, так как недостаток влаги в организме может спровоцировать боли.