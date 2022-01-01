Диетолог назвала пять продуктов от сильной головной боли

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о пяти продуктах-анальгетиках, которые могут облегчить состояние при головной боли.

По словам эксперта, один-два стакана чистой негазированной воды - это главное средство от похмелья. Недостаток влаги в организме может спровоцировать различные боли, в том числе головные.

«Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год - отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку», - подчеркнула Денисенко в интервью для kp.ru.

По словам диетолога, головная боль с похмелья часто возникает из-за недостатка минеральных веществ - калия и магния. В этом случае запеченный вместе с кожурой картофель - лучший источник калия.

«А вот магния очень много в тыквенных семечках, в них же содержится еще и цинк, который вместе с фосфором нормализует деятельность головного мозга», - отметила диетолог.

По словам Денисенко, в миндале помимо магния, есть много витамина В2, который активно назначают при мигренях.

Кроме того, Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами. А это также помогает уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей.

«Чашка имбирного чая способна унять головную боль, поскольку корень имбиря обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами», - объяснила Денисенко.

По ее словам, острый перец чили благодаря алкалоиду капсаицину, содержащемуся в нем, также способен снизить интенсивность болевых ощущений.

Ранее ученые описали новый способ избавления от мигрени.

По словам экспертов, включение в рацион большого количества темно-зеленых листовых овощей и ограничение некоторых других продуктов помогло пациенту справиться с недомоганием, от которого он страдал более 12 лет.