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Опубликованы кадры выхода кораблей Балтфлота из Балтийска в дальний поход

Максим Румянцев
14:40 24.01.2022
В ближайшее время экипажам предстоит выполнить целый комплекс маневров и боевых упражнений в назначенных точках Мирового океана.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отряд боевых кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход. В период плавания экипажи корветов «Стойкий» и «Сообразительный» проведут учения по противовоздушной и противолодочной обороне.

Палубные вертолеты Ка-27 отработают поиск подлодок условного противника, обнаружение надводных целей и спасательные действия. Главная цель - участие в масштабных военно-морских маневрах. В Балтийске корабли провожал корреспондент «Звезды» Максим Румянцев.

«Корветы "Стойкий" и "Сообразительный" выходят из военной гавани города Балтийск для того, чтобы принять участие в учениях под руководством главкома ВМФ России. В ближайшее время экипажам предстоит выполнить целый комплекс маневров и боевых упражнений в назначенных точках Мирового океана», - рассказал он.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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