В Подмосковье задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве брата

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В воскресенье на северо-востоке Московской области в частном доме нашли труп шестилетнего мальчика. Трагедия произошла в Богородском городском округе.

По подозрению в убийстве уже задержана 14-летняя сестра малыша. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту убийство заведено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, в конце прошлого месяца сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в тройном убийстве в подмосковных Луховицах 14-летнего подростка. По версии следствия, бытовой конфликт перерос в поножовщину.