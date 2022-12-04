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В Подмосковье задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве брата

Сергей Лебедев
13:04 04.12.2022
Трагедия произошла в Богородском городском округе.
В Подмосковье задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве брата
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В воскресенье на северо-востоке Московской области в частном доме нашли труп шестилетнего мальчика. Трагедия произошла в Богородском городском округе.

По подозрению в убийстве уже задержана 14-летняя сестра малыша. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту убийство заведено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, в конце прошлого месяца сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в тройном убийстве в подмосковных Луховицах 14-летнего подростка. По версии следствия, бытовой конфликт перерос в поножовщину.

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