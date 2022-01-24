Коллега Куравлева прокомментировал сообщения о переводе актера в хоспис

Писатель, кинодраматург Аркадий Инин в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения СМИ о том, что актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев находится в хосписе.

По информации Инина, у него было диагностировано воспаление легких, а об актуальном местонахождении киноактера ему ничего не известно.

«До госпитализации в Коммунарке этот путь мы проследили. Ковида нету у него. У него пневмония, температура. Все, что мы знаем. А все разговоры про то, что он в хосписе, - это я ничего не знаю», - сказал он.

Ранее в ряде изданий появились данные о том, что советский актер якобы был переведен в хоспис. Утверждалось, что после лечения пневмонии врачи приняли решение отправить актера в медучреждение, где ему смогут оказать паллиативную помощь, а впоследствии его якобы перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис.