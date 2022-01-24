Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Соседка убитой под Омском семьи рассказала о сознавшемся в преступлении 17-летнем подростке

Анна Назайкина
15:39 24.01.2022
По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Жительница села Юрьевка Павлоградского района Омской области в беседе со «Звездой» рассказала о подозреваемом в тройном убийстве 17-летнем подростке.

«Этот мальчик Саша у моего племянника сжег дом... Они подавали на него в суд тем летом. Семья неблагополучная, мама-одиночка. Мальчик развитый, красивый», - сказала она.

Кроме того, пенсионерка подтвердила информацию о том, что погибшая мама 14-летней школьницы препятствовала ее отношениям с молодым человеком.

«Рано отношения заводить, конечно, мама ругалась... Не знаю, почему так получилось. Никто не ожидал этого. Гром среди ясного неба», - добавила женщина.

Напомним, что ранее стало известно, что в Омской области неизвестный совершил жестокое преступление - лишил жизни 10-летнюю девочку и двоих ее родителей.

Впоследствии сотрудники полиции задержали двух подростков по подозрению в убийстве, они сознались в совершении данного преступления. По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:58 В стране и мире
Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям
14:47 В стране и мире
В Кремле заявили, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности РФ на фоне роста напряженности
14:40 Армия
Видео
Опубликованы кадры выхода кораблей Балтфлота из Балтийска в дальний поход
13:32 Спорт
Видео
«Начнется вакханалия»: в РФС оценили решение болельщиков нескольких клубов бойкотировать игры
12:34 В стране и мире
В НАТО заявили об усилении позиций в Восточной Европе
Популярное
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Врач объяснил опасность привычного для россиян завтрака
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.