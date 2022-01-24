Соседка убитой под Омском семьи рассказала о сознавшемся в преступлении 17-летнем подростке

Жительница села Юрьевка Павлоградского района Омской области в беседе со «Звездой» рассказала о подозреваемом в тройном убийстве 17-летнем подростке.

«Этот мальчик Саша у моего племянника сжег дом... Они подавали на него в суд тем летом. Семья неблагополучная, мама-одиночка. Мальчик развитый, красивый», - сказала она.

Кроме того, пенсионерка подтвердила информацию о том, что погибшая мама 14-летней школьницы препятствовала ее отношениям с молодым человеком.

«Рано отношения заводить, конечно, мама ругалась... Не знаю, почему так получилось. Никто не ожидал этого. Гром среди ясного неба», - добавила женщина.

Напомним, что ранее стало известно, что в Омской области неизвестный совершил жестокое преступление - лишил жизни 10-летнюю девочку и двоих ее родителей.

Впоследствии сотрудники полиции задержали двух подростков по подозрению в убийстве, они сознались в совершении данного преступления. По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним.