Это связано с тем, что украинским специалистам можно было меньше платить, к тому же такое местоположение обеспечивало большую конфиденциальность.

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Запад испытывал на Украине наркосодержащие анальгетики. Подобные вещества были разработаны для военных НАТО. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Таких препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, нет в мире. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На Украине, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», - приводит РИА Новости его пояснение.

Врач подчеркнул, что испытания проводились именно на Украине, а не в месте разработки, потому что украинским специалистам можно было платить меньше, чем европейским.

Помимо этого, местоположение на Донбассе лучше обеспечивало конфиденциальность информации о разработках. Риски утечки информации в случае провала испытаний, по словам Докашенко, там были меньше, чем в любой европейской стране.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США планировали изучение вируса Эбола на территории Украины. Подчеркивается, что, будь исследование безопасным, его проводили бы в Париже.