В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается

В настоящий момент вопрос введения локдауна на территории России в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом не обсуждаются, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможности введения локдауна.

Кроме того, Песков отметил, что на данный момент власти ориентируются на информацию о количестве пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в России обновился антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Как сообщили в оперштабе, за минувшие 24 часа было выявлено 65 109 новых случаев COVID-19. Госпитализация понадобилась 5 970 пациентам. В то же время полностью излечились от коронавируса 21 714 человек. Скончались от этой опасной болезни 655 россиян.