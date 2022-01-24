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В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается

Анна Назайкина
15:04 24.01.2022
Власти страны ориентируются на данные по количеству госпитализаций, отметил пресс-секретарь президента РФ.
В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В настоящий момент вопрос введения локдауна на территории России в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом не обсуждаются, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможности введения локдауна.

Кроме того, Песков отметил, что на данный момент власти ориентируются на информацию о количестве пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в России обновился антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Как сообщили в оперштабе, за минувшие 24 часа было выявлено 65 109 новых случаев COVID-19. Госпитализация понадобилась 5 970 пациентам. В то же время полностью излечились от коронавируса 21 714 человек. Скончались от этой опасной болезни 655 россиян.

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