Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. В министерстве подчеркнули, что введение препарата ребенку будет проводиться только при согласии родителей или иных законных представителей. Подросткам от 15 лет для вакцинации будет достаточно наличия собственного письменного информированного добровольного согласия.

«По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых Гам-КОВИД-Вак М показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов, Минздрав России принял решение о регистрации вакцины Гам-КОВИД-Вак М для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минздрава.

Кроме того, в министерстве пояснили, что препарат «Спутник М» создан на той же платформе, что и «Спутник V». Вакцина также состоит из двух компонентов, подчеркнули в Минздраве, и вводится с интервалом в 21 день.

Помимо этого в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что COVID-19 протекает с клиническими проявлениями более, чем у половины российских детей. При этом многие несовершеннолетние болеют коронавирусом тяжело, передает РИА Новости. В пресс-службе также уточнили, что на данный момент медицинскую помощь одновременно получают более 30 тысяч детей с коронавирусной инфекцией.

Ранее в НИЦ им. Гамалеи сообщили, что детская вакцина от коронавируса получила регистрационное удостоверение в России. «Спутник М» также выйдет на международный рынок.