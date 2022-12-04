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МО РФ: в Харьковской области уничтожена снабжавшая боевиков на Купянском направлении нефтебаза

14:42 04.12.2022
Кроме того, в районе населенного пункта Новоалександровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки украинских националистов на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах», - добавил генерал-лейтенант.

Также на Донецком направлении Вооруженные силы РФ ведут успешное наступление в районе города Артемовск, где за сутки были уничтожены более 50 украинских националистов и шесть бронемашин противника. 

Кроме того, в районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации украинских националистов. Также в районах Григоровки и Марково ДНР поражены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Конашенков также заявил, что воздушные силы Украины потеряли самолет Су-25 в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики. Всего же за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты девять украинских БПЛА на территории ЛДНР и Харьковской области.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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