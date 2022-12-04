МО РФ: российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска

По данным Минобороны России, в результате огневого поражения и действий военнослужащих ВС РФ за сутки на Донецком направлении ликвидировано более 50 украинских боевиков и шесть боевых бронированных машин противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Донецком направлении Вооруженные силы РФ ведут успешное наступление в районе города Артемовск ДНР, за сутки на этом направлении уничтожено более 50 украинских националистов и 6 бронемашин противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», - сказал он.

Кроме того, российские войска сорвали предпринятые вооруженными формированиями украинских националистов попытки прорыва на Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Противник понес большие потери и был отброшен на исходные позиции. На данных направлениях было уничтожено около 200 боевиков.

Также Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области была поражена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки украинских националистов на Купянском направлении. Помимо этого, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР был сбит вражеский самолет Су-25.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.