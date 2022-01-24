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Корветы «Стойкий» и «Сообразительный» вышли в море на крупные учения

13:32 24.01.2022
Экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел из Балтийска в дальний поход. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы Западного военного округа.

«Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипажи кораблей проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений. Экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на корветах, выполнят тренировки по поиску подлодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Ка-27 - советский корабельный противолодочный вертолет. Разработан ОКБ Камова. Опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе базовой машины «252» были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 (изделие 500) и поисково-спасательный Ка-27ПС (изделие 501), а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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