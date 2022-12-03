В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли около 700 мертвых тюленей

Число найденных особей может увеличиться. Предполагаемые причины гибели морских обитателей к настоящему моменту не установлены.

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На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено около семисот мертвых тюленей. Об этом сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

«На берегу Каспийского моря, в Кировском районе г.Махачкала , на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650 - 700 особей. Инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram- канале ведомства.

Отмечается, что число найденных особей может увеличиться. Предполагаемые причины гибели морских обитателей к настоящему моменту не установлены. Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») уже начали собирать информацию для определения всех обстоятельств происшествия.

Ранее ученые рассказали, что могло послужить причиной странного поведения и гибели косуль в Курганской области. Они отметили, что всему виной стала инфекция - клостридиоз. Исследователи не могут назвать, что стало источником заражения. Однако, по их словам, споры клостридий способны долгое время сохраняться в почве.