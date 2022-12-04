«В 22 часа засечена колонна противника»: артиллерист описал работу с «Торнадо-Г» в зоне СВО

По словам военнослужащего, несмотря на сложные полевые условия, машина служит стабильно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир артиллерийского взвода с позывным «Центр» рассказал о работе с РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации.

По словам военнослужащего, несмотря на сложные полевые условия, машина служит стабильно. Бойцы проводят ее комплексное обслуживание - ведется работа и с артчастью, и с шасси.

«Скорость выполнения задач у нас значительно выше, чем, думаю, даже на западных образцах некоторого артиллерийского вооружения противника», - заявил он.

Также командир рассказал, как его взвод уничтожил вражескую колонну техники несколькими днями ранее.

«Буквально два дня назад, примерно в 22 часа, была засечена колонна противника. Успешно ее поразили. То есть нам позже показали видеоподтверждение - горение колонны», - сказал боец.

Ранее Министерство обороны России показало видео работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Южного военного округа по позициям украинских националистов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.