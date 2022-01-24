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Около 20 регионов России ввели ограничения из-за распространения штамма «омикрон»

Виктория Ивашечкина
01:04 24.01.2022
Наиболее распространенной мерой борьбы с новым штаммом COVID-19 стало предписание властей об организации удаленной работы не менее 30% сотрудников предприятий и компаний.
Около 20 регионов России ввели ограничения из-за распространения штамма «омикрон»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Около 20 регионов России с понедельника, 24 января, вводят ряд ограничений из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

Одной из наиболее распространенных мер по борьбе со штаммом стало предписание властей работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областях.

До 50% сотрудников будут работать удаленно в Крыму, Калининградской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). На Ямале с 24 января организуют дистанционное обучение для школьников. Также в Крыму с понедельника людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, передает ТАСС.

Кроме того, с 24 января в Москве и Подмосковье во всех поликлиниках увеличат количество врачей, а жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38 градусов смогут прийти на прием без записи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал предприятия и компании перевести как можно больше своих сотрудников в режим дистанционной работы, на удаленку из-за распространения нового штамма коронавируса.

По его словам, одновременно с ростом доли «омикрона» увеличивается число заболевших. Собянин добавил, что новым штаммом коронавируса чаще заражаются активные люди, которые, в частности, выезжают за границу. Мэр Москвы призвал беречься гражданам, входящим в группу риска.

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