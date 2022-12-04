В стране и мире Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины Сергей Лебедев Зафиксировано не менее 15 прилетов, никто не пострадал. © Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Украинские националисты обстрелял село Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в воскресенье завил глава региона Роман Старовойт. «Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», - написал губернатор в свое Telegram-канале. Он отметил, что на приграничных территориях еще слышны звуки выстрелов. Роман Старовойт попросил сохранять спокойствие. «Это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», - добавил губернатор. Напомним, недавно боевики обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области. Было зафиксировано 11 прилетов. Экспертное мнение и аналитика