Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины
Зафиксировано не менее 15 прилетов, никто не пострадал.
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Украинские националисты обстрелял село Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в воскресенье завил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», - написал губернатор в свое Telegram-канале.
Он отметил, что на приграничных территориях еще слышны звуки выстрелов. Роман Старовойт попросил сохранять спокойствие.
«Это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», - добавил губернатор.
Напомним, недавно боевики обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области. Было зафиксировано 11 прилетов.