В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины

Сергей Лебедев
14:07 04.12.2022
Зафиксировано не менее 15 прилетов, никто не пострадал.
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Украинские националисты обстрелял село Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в воскресенье завил глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», - написал губернатор в свое Telegram-канале.

Он отметил, что на приграничных территориях еще слышны звуки выстрелов. Роман Старовойт попросил сохранять спокойствие.

«Это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», - добавил губернатор.

Напомним, недавно боевики обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области. Было зафиксировано 11 прилетов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:26 В стране и мире
В Турции прогремел взрыв в жилом доме: четверо ранены
11:08 В стране и мире
Венгрия заявила, что смогла освободиться от введения потолка цен на нефть из РФ
10:44 В стране и мире
Видео
В Индонезии проснулся убивший 50 человек вулкан Семеру
09:43 В стране и мире
Американский ученый рассказал, как был создан COVID-19
08:57 В стране и мире
Маск проводит в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.