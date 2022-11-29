В стране и мире Украинские боевики обстреляли территорию Курской области Ян Брацкий На данный момент информации о возможных жертвах обстрелов и пострадавших не поступало. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress Читайте нас на: Украинские националисты обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. С его слов, зафиксированы 11 прилетов. «Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», - написал Роман Старовойт в своем Telegram-аккаунте. Это далеко не первый случай обстрелов территории Курской области со стороны Украины. Второго ноября украинские боевики из артиллерии обстреляли приграничное село Гуево. Тогда пострадали пять человек, среди которых трое детей. Всех раненных доставили в больницы, их жизням ничего не угрожает. Экспертное мнение и аналитика