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Премьер Молдавии: страна проживет на запасах газа два месяца без поставок

Сергей Лебедев
13:43 04.12.2022
Наталья Гаврилица заявила, что есть запасы на 230 миллионов.
Премьер Молдавии: страна проживет на запасах газа два месяца без поставок
© Фото: Газпром
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В случае прекращения поставок газа Молдавии хватит собственных запасов на два месяца зимы. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

«У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра», — сказала она эфире радио Moldova.

Напомним, ранее министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что газ, осевший на Украине, принадлежат Молдавии. Перед этим в «Газпроме» заявили, что начнут сокращать поставки через Украину при сохранении дисбаланса передачи газа транзитом в Молдавию. 

Отмечается, что «Газпром» по состоянию на 22 ноября подает топливо на газоизмерительную станцию «Суджа» для поставок через территорию Украины объемом 42,9 миллиона кубометров в сутки.

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