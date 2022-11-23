В Молдавии осевший на Украине газ назвали своими резервами

© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Объемы газа, осевшего на Украине, якобы принадлежат Молдавии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися на Украине, это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах на Украине», - написал Спыну в Telegram.

Ранее российская компания «Газпром» заявила, что начнет сокращать поставки голубого топлива через Украину при сохранении дисбаланса передачи газа транзитом в Молдавию с 28 ноября. В корпорации добавили, что «Газпром» по состоянию на 22 ноября подает газ на газоизмерительную станцию «Суджа» для поставок через территорию Украины объемом 42,9 миллиона кубометров в сутки.