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В Молдавии осевший на Украине газ назвали своими резервами

Алексей Курильченко
11:07 23.11.2022
Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В Молдавии осевший на Украине газ назвали своими резервами
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Объемы газа, осевшего на Украине, якобы принадлежат Молдавии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися на Украине, это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах на Украине», - написал Спыну в Telegram.

Ранее российская компания «Газпром» заявила, что начнет сокращать поставки голубого топлива через Украину при сохранении дисбаланса передачи газа транзитом в Молдавию с 28 ноября. В корпорации добавили, что «Газпром» по состоянию на 22 ноября подает газ на газоизмерительную станцию «Суджа» для поставок через территорию Украины объемом 42,9 миллиона кубометров в сутки.

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