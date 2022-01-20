Захарова назвала «преступной халатностью» вопросы журналистов Байдену о «нападении России на Украину»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной халатностью вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену про приписываемые России планы «вторжения» на Украину.
«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что, если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, они будут встречены «быстрым, суровым и единым ответом» со стороны США и их союзников.
Напомним, по мнению Марии Захаровой, Джен Псаки неоднократно демонстрировала некомпетентность и «подставляла» этим американское руководство.