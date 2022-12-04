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Между артобстрелами врага: как расчет беспилотника «Москит» смог выйти из-под удара

10:31 04.12.2022
Командир роты РЭБ смог между первым и вторым артобстрелами быстро организовать смену позиции, а также сохранить жизни своим бойцам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ показало видео работы расчета комплекса РЭБ «Москит» в зоне специальной военной операции по защите народных республик Донбасса.

Расчет беспилотника подавлял каналы управления вражескими дронами, когда попал под артиллерийских обстрел украинских националистов, рассказали в МО.

Командир роты РЭБ Центрального военного округа с позывным «Бугр» вывел личный состав и технику из-под удара врага. Он лично эвакуировал раненых, а также руководил перемещением техники, которой удалось уцелеть. Он также управлял организацией работы в новом позиционном районе.

Таким образом офицер смог между первым и вторым артобстрелами быстро организовать смену позиции, а также сохранить жизни своим бойцам.

Модифицированные беспилотники «Москит» выполнены на базе отечественных «Орланов-10». Эти дроны наши военнослужащие используют в зоне спецоперации, чтобы затруднить украинским боевикам процесс управления войсками.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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