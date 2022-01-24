ЦВО получит ударные вертолеты Ка-52 и РСЗО «Торнадо-С»

В войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году поступят на вооружение ударные вертолеты Ка-52, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружении данный тип современных вертолетов», - сказал он.

Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, получит на вооружение новые системы залпового огня «Торнадо-С», добавил Лапин. Кроме того, ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами «Искандер-М». Войска ЦВО в Поволжье до конца года получат более 50 БМП-2 с модулем «Бережок».

Также в российские военные базы, дислоцированные в Киргизии и Таджикистане, поступит более 70 единиц вооружения и военной техники в текущем году.

9К515 «Торнадо-С» - модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.

Разработчик «Торнадо-С» - тульское НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развернуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы».

Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин