Армия Два дивизионных комплекса «Искандер-М» поступят в ЦВО в 2022 году Всего в 2022 году округ получит более 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два дивизионных комплекса «Искандер-М» в 2022 году поступят на вооружение Центрального военного округа, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М"», - сказал он. Всего в текущем году ЦВО получит более 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники. Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. «Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика