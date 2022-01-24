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Два дивизионных комплекса «Искандер-М» поступят в ЦВО в 2022 году

11:23 24.01.2022
Всего в 2022 году округ получит более 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники.
Два дивизионных комплекса «Искандер-М» поступят в ЦВО в 2022 году
© Фото: Минобороны России
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Два дивизионных комплекса «Искандер-М» в 2022 году поступят на вооружение Центрального военного округа, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М"», - сказал он.

Всего в текущем году ЦВО получит более 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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