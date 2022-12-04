Российские фермеры смогут получить новые гранты и субсидии с 1 января 2023 года

В частности, животноводам предоставят субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и производство продукции.

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Российские животноводы и сельхозпроизводители с 1 января 2023 года смогут получить новые гранты и субсидии. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.

Так, животноводам предоставят субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. В следующем году на новый вид поддержки выделят 600 миллионов рублей, пишет RT.

Помимо этого, смягчаются условия предоставления грантов семейным фермам и сельскохозяйственным кооперативам, укрепляющим материально-техническую базу.

«До сих пор по условиям предоставления поддержки они должны были брать одного работника на каждые три миллиона рублей полученного гранта, теперь — одного работника на каждые 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Владельцы семейных ферм также смогут направлять часть полученных средств на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в муниципальной собственности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ обладает всеми возможностями для импоротозамещения в сфере продовольствия. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на производство семян, племенной продукции, витаминов, кормовых добавок и средств защиты растений.