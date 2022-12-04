В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские фермеры смогут получить новые гранты и субсидии с 1 января 2023 года

Анна Касаткина
01:28 04.12.2022
В частности, животноводам предоставят субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и производство продукции.
Российские фермеры смогут получить новые гранты и субсидии с 1 января 2023 года
© Фото: Demian Stringer ZUMAPRESS.com GlobalLookPress
Читайте нас на:

Российские животноводы и сельхозпроизводители с 1 января 2023 года смогут получить новые гранты и субсидии. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.

Так, животноводам предоставят субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. В следующем году на новый вид поддержки выделят 600 миллионов рублей, пишет RT.

Помимо этого, смягчаются условия предоставления грантов семейным фермам и сельскохозяйственным кооперативам, укрепляющим материально-техническую базу.

«До сих пор по условиям предоставления поддержки они должны были брать одного работника на каждые три миллиона рублей полученного гранта, теперь — одного работника на каждые 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Владельцы семейных ферм также смогут направлять часть полученных средств на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в муниципальной собственности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ обладает всеми возможностями для импоротозамещения в сфере продовольствия. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на производство семян, племенной продукции, витаминов, кормовых добавок и средств защиты растений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:02 Спорт
США едут домой: сборная Нидерландов победила в 1/8 финала ЧМ-2022
17:56 Армия
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
17:45 В стране и мире
The Independent: в Лондоне задержали 58-летнего российского бизнесмена
18:31 В стране и мире
Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения на УПЦ
16:15 В стране и мире
Кремль: Путин со временем посетит Донбасс
Популярное
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.